RG Finance expandiert weiter - Karrierechancen in der Unternehmensberatung (FOTO)

Hannover (ots) - Robert Giebenrath ist der Gründer und Geschäftsführer der RG

Finance GmbH. Mit seinem Unternehmen agiert er als externer CFO für

Wachstumsbetriebe und übernimmt den gesamten Finanzbereich seiner Kunden.

Gemeinsam mit seinem Team kümmert er sich unter anderem um die Optimierung des

Rechnungswesens.



Die Arbeit der Finanzabteilungen hat sich in den vergangenen Jahren stark

gewandelt. Der Finanzbereich nimmt im Bereich der Unternehmensplanung und

-ausrichtung eine immer aktivere Rolle ein. Studien zufolge schöpfen die meisten

Unternehmen dieses Potenzial jedoch längst nicht voll aus. Es fällt ihnen

schwer, mit den Veränderungen der heutigen Zeit Schritt zu halten. Dennoch steht

fest: Unternehmen, die auf lange Sicht wachsen möchten, werden nicht darum

herumkommen, die Arbeit der Finanzabteilungen in einen größeren strategischen

Kontext zu stellen, weiß Robert Giebenrath.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Viele Wachstumsbetriebe wissen gar nicht, wie wichtig ein gut strukturierterFinanzbereich für den Erfolg ihres Unternehmens ist", erklärt der Gründer undGeschäftsführer der RG Finance GmbH. "Zwar verstehen sie grundsätzlicheFinanzaufgaben, doch sind nicht dazu in der Lage, eine effiziente Finanzplanungdaraus abzuleiten. Obwohl eigentlich klar ist, dass es verheerende Folgen habenkann, Controlling und Finanzplanung zu vernachlässigen, fehlt es ihnen imFinanzbereich also an Struktur und Expertise." Die Folge sei, dass eigentlichwertvolle Geschäftsmodelle früher oder später zum Scheitern verurteilt seien.Die RG Finance GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Problem zu lösen.Als externer CFO macht Robert Giebenrath gemeinsam mit seinem Team Wachstumsteuerbar.Ein Unternehmen auf ErfolgskursDie RG Finance GmbH mit Sitz in Hannover betreut zahlreiche deutscheWachstumsunternehmen in allen finanzstrategischen Belangen - von der Optimierungdes Rechnungswesens über Planungs- und Controllingtätigkeiten bis hin zurBegleitung von Unternehmenstransaktionen. Gemeinsam mit seinem Team unterstütztRobert Giebenrath seine Kunden bei einer rentablen Skalierung unterindividuellen Gesichtspunkten. Er erstellt professionelle Finanzpläne, optimiertden gesamten Bereich des Rechnungswesens, implementiert Controllingstrategienauf Konzernniveau, berät Kunden in Fragen der Expansion und begleitetUnternehmensverkäufe. Anders als bei einem klassischen Steuerberater oder eineminternen Finanzverwalter greifen die Kunden der RG Finance GmbH dabei auf einganzes Team aus erfahrenen Finanzexperten zurück. Ziel ist es, die Unternehmenstets in ihrer Gesamtheit zu betrachten, um optimale Ergebnisse für die Kundenzu erzielen.Die Mitarbeiter der RG Finance GmbH haben die einzigartige Möglichkeit, direkt