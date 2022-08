Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neustadt-Glewe (ots) - Viele Verbraucher fragen sich, ob sie überhaupt nochFisch essen sollten. Die Bestände gehen zurück und die Netzhaltung im offenenMeer hat zu Recht keinen guten Ruf. Eine Alternative bieten landbasierteKreislaufanlagen. Die Deutsche Edelfisch GmbH baut gerade eine solcheHallenanlage in Mecklenburg-Vorpommern. Damit rückt der Zander in denBlickpunkt. Es ist auch eine gute Möglichkeit für ein nachhaltiges Investment.Wer heute ein Zanderfilet auf dem Teller haben möchte, muss tief in die Taschegreifen. Der Kilopreis liegt im Großhandel inzwischen bei 40 Euro und oft istder Fisch gar nicht erhältlich. Der in Deutschland verkaufte Zander kommtgrößtenteils vom Kaspischen Meer, doch auch dort gehen die Bestände längstzurück. Die steigenden Preise machen den Fisch zudem für den illegalen Fanginteressant. Der Zander könnte allerdings zum Hoffnungsträger für dienachhaltige Fischzucht werden. Die Indoor-Aquakultur in Kreislaufanlagenverspricht die Einhaltung höchster Umweltstandards und einen Fischgenuss ohneFurcht vor Antibiotikaresistenzen. Nicht zuletzt sprechen auch die kurzen Wegezum Verbraucher für die landbasierten Anlagen. Eine Herausforderung ist dieAufzucht des Zanders aber durchaus. "Zander wird erst seit wenigen Jahren inKreislaufanlagen gezüchtet und es erfordert viel Erfahrung in derIndoor-Aquakultur", sagt Hans Acksteiner von der Deutschen Edelfisch GmbH."Hallenkreislaufanlagen sind in Aufbau und Unterhaltung zudem sehrkostenintensiv, sodass man auf Fische mit einem hohen Marktwert setzen muss."Bei der Deutschen Edelfisch GmbH sorgt Hans Acksteiner für das unternehmerischeKnow-how, während sein Geschäftspartner, Dr. Paul-Daniel Sindilariu, diewissenschaftliche Expertise einbringt. Sindilariu gilt als einer dererfahrensten Experten für nachhaltige Fischzucht in Hallenkreislaufanlagen. Erist für den Aufbau und die Leitung einer Indoor-Aquakultur im Schweizer KantonBern verantwortlich. Dort wird seit vielen Jahren hochwertiger Fisch produziert- Stör, Egli und auch Zander. In Deutschland fristet die Aquakultur dagegen einNischendasein. Gerade einmal drei Prozent der Nachfrage werden durch Zuchtfischgedeckt. Das Potenzial ist allerdings groß - und wenn es um eine ökologischsinnvolle Fischproduktion geht, wird man um Hallenkreislaufanlagen nichtherumkommen.Wie eine Hallenkreislaufanlage funktioniertDie Zukunft der Fischzucht dürfte in den landbasierten Kreislaufanlagen liegen.Der Begriff Kreislauf legt schon nahe, dass es sich um geschlossene Systemehandelt. Das Wasser wird in einem aufwendigen Verfahren immer wiederaufbereitet, sodass der Wasserverbrauch überschaubar bleibt. Gleichzeitig kann