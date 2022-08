TUMI startet dokumentarische Herbstkampagne 2022 mit dem Titel "Built for the Journey"

Seite 2 ► Seite 1 von 3

New York (ots/PRNewswire) - Die Filme zeigen einzigartige Geschichten derglobalen Sport- und Unterhaltungsgrößen Son Heung-min, Gracie Abrams, AnthonyRamos und Lando NorrisIn diesem Herbst wird TUMI, die internationale Reise- und Lifestyle-Marke, ihreglobale Kampagne mit dem Titel "Built for the Journey" ("Gebaut für Unterwegs")starten, die die persönliche und berufliche Reise von vier weltberühmten Sport-und Unterhaltungsprofis, treffend bekannt als die TUMI Crew, beschreibt. DieKampagne, die von dem renommierten Regisseur Jessy Moussallem ins Leben gerufenwurde, der rund um den Globus reiste, um ihre einzigartigen Geschichten zumLeben zu erwecken, umfasst Kurzfilme mit dem Profifußballer Son Heung-min (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3626259-1&h=397610487&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3626259-1%26h%3D128185825%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fhm_son7%252F%26a%3DSon%2BHeung-min&a=Son+Heung-min), die Singer-Songwriterin Gracie Abrams (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3626259-1&h=1967334036&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3626259-1%26h%3D3268725558%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fgracieabrams%252F%26a%3DGracie%2BAbrams&a=Gracie+Abrams) , den Schauspieler undPlattenkünstler Anthony Ramos (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3626259-1&h=3546802054&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3626259-1%26h%3D4250080168%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fanthonyramosofficial%252F%26a%3DAnthony%2BRamos&a=Anthony+Ramos) und McLaren-Formel-1-FahrerLando Norris (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3626259-1&h=1053678891&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3626259-1%26h%3D740045806%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Flandonorris%252F%26a%3DLando%2BNorris&a=Lando+Norris) . Ausgehend von ihren vielseitigen Leidenschaften undihrem Drang, immer in Bewegung zu sein, stellt die Crew in jedem Kapitel derKampagne die Kollektionen 19 Degree Aluminum, TEGRA-LITE® und McLaren vor."Wir bei TUMI wollen sicherstellen, dass jeder Mensch bei der Verwendung unsererProdukte sein Bestes geben kann - egal, ob er im Ausland auf Tournee ist, nachHause zurückkehrt oder sich in ein neues berufliches Abenteuer stürzt", sagtVictor Sanz, Creative Director von TUMI. "Wir verwenden spezielleDesigntechniken und innovative Materialien, um moderne Produkte zu schaffen, diedas Beste in Bezug auf Reisen, Widerstandsfähigkeit, Nachhaltigkeit undHaltbarkeit bieten. Unsere Produkte überdauern den Test der Zeit"