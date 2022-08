Erfolglos durch falsches Mobilitätsmanagement

Mannheim (ots) - Politik muss wach werden, Unternehmen müssen handeln / Sich um

Die betriebliche Mitarbeitermobilität ist ein wesentlicher Treiber, wenn wir diedringend nötige Mobilitätswende schaffen wollen. Unternehmen können hierbei eineVorreiterrolle einnehmen. Auch aus strategischer Sicht sollte betrieblicheMobilität neu gedacht werden. Und dabei ist es klug, den Blick auf dieMitarbeitenden zu lenken. Die betriebliche Mobilität ist einem ständigen Wandelunterzogen. Um das komplexe Thema richtig und nicht nur visionär anzugehen, abervor allem nicht den Überblick zu verlieren, hat der Bundesverband BetrieblicheMobilität e. V. (BBM) die Nationale Konferenz für betriebliche Mobilität insLeben gerufen.Unternehmen müssen handeln und die betriebliche Mitarbeitermobilität in denFokus nehmen. Und das nicht nur, um sich auf das Verbrenner-Aus einzustellenoder um auf Elektrofahrzeuge umzurüsten, bevor es zu spät ist. Die nachhaltigeAusrichtung hat auch eine Relevanz für die Arbeitgebermarke und ist in Zeitendes Fachkräftemangels besonders wichtig. Als Deutschlands großer Fachverband fürbetriebliche Mitarbeitermobilität lädt der BBM zur ersten Nationalen Konferenzfür betriebliche Mobilität ein. Im Rahmen der Konferenz werden die wichtigstenAspekte der betrieblichen Mobilität aufgegriffen. Es geht um die Gestaltungeiner ökonomisch und ökologisch nachhaltigen betrieblichen Mobilität in jederForm. Um das Thema Mobilität in Zukunft besser meistern zu können, leistet dieKonferenz einen wertvollen Beitrag für die betriebliche Praxis.Die Konferenz soll darauf aufmerksam machen, wie wichtig die gesamtebetriebliche Mobilität ist und die Politik endlich wecken. Sie verkennt schonlange die Relevanz von Unternehmen in der dringend benötigten Mobilitätswende.Das schlägt sich vor allem in den Neuerungen der Elektroautoförderungen nieder.Ab September 2023 sollen Unternehmen keine Förderungen mehr erhalten. Einfataler Fehler. Der Verband will mit der Konferenz einmal mehr auf die