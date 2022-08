Die hohe Inflation könnte durch den nach oben schnellenden Gaspreis weiter angeheizt werden. "Die Inflation in den Industriestaaten lässt sich nicht so einfach besiegen und zeigt sich im Augenblick noch resistent gegenüber den Zinserhöhungen. Bestes Beispiel ist die Rekordteuerungsrate in Großbritannien. Daher hat die Angst vor einer strafferen Zinspolitik in den USA zuletzt wieder zugenommen", sagte Marktexperte Christian Henke vom Broker IG. Anleger gehen davon aus, dass US-Notenbankchef Jerome Powell beim am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming eine weiter rigide Geldpolitik in Aussicht stellt./gl/he