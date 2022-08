Auch Amazon konnte sich dem Abwärtsdruck der Märkte zuletzt kaum entziehen, allein in diesem Jahr verbuchte das Papier zeitweise Verluste von X Prozent auf rund 100,00 US-Dollar. Im Zeitraum zwischen Mai und Juni dieses Jahres konnte schließlich ein hoffnungsvoller Boden in Form einer W-Formation mit einer dazugehörigen Triggermarke bei rund 125,00 US-Dollar etabliert werden. Für Kopfzerbrechen sorgt allerdings das Toppingmuster der letzten Wochen, aktuell steuert Amazon seine Ende Juli gerissene Kurslücke an, wo sich demnächst die Spreu vom Weizen trennen wird. Dort wird man schließlich sehen, ob das kürzlich aktivierte Kaufsignal nachwirkt.

Düstere Aussichten

Kurzfristig sollte man sich auf Abschläge in der Amazon-Aktie auf rund 125,00 US-Dollar einstellen, erst dort wird sich im günstigsten Fall eine Stabilisierung und Wiederaufnahme der Ende Juni begonnenen Aufwärtsphase zeigen müssen. Für diesen Fall könnte dann beispielsweise ein Long-Investment mit Zielen an den aktuellen Monatshochs von 146,57 US-Dollar zum Einsatz kommen, weitere Gewinne könnten darüber an glatt 160,00 US-Dollar führen. Sollte allerdings das Niveau von mindestens 122,50 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, ließe dies lediglich Rückschlüsse auf einen Test der Jahrestiefs bei 101,26 US-Dollar zu.