Weder Skalpell noch Machete, Kommentar zur Credit Suisse von Daniel Zulauf

Zürich (ots) - Die Credit Suisse muss sich grundlegend neu aufstellen. Was Kritiker der risikofreudigen Schweizer Großbank schon lange fordern, ist inzwischen Konsens. Stellvertretend für viele leidgeplagte Investoren ließ sich der größte Credit-Suisse-Aktionär, der US-Fondsmanager Harris Associates, vergangene Woche zum geplanten Rückbau der Investmentbank so verlauten: "Fix it or look for other options." Die Aufforderung an das Management kommt einem Ultimatum gleich. "Der Countdown läuft", kommentierte die "NZZ am Sonntag" treffend.



Was inzwischen auf der öffentlichen Bühne diskutiert wird, wusste CEO Ulrich Körner freilich schon, bevor er seinen höchst unglücklich agierenden Vorgänger Thomas Gottstein ablöste: Die strategischen Ge­staltungsmöglichkeiten der Credit Suisse sind auf ein Minimum geschrumpft. Das Institut kann sich keine weiteren Milliardenverluste seiner Investmentbank mehr leisten. Der Reputationsschaden ist längst angerichtet. Nun gilt es zu verhindern, dass das Feuer die gesunden Teile der Bank in Mitleidenschaft zieht.