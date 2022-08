Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete nach einem schwachen Auftakt sein Minus aus und verlor am Ende 1,91 Prozent auf 33 063,61 Punkte. Den anderen Indizes erging es noch schlechter: Der marktbreite S&P 500 schloss 2,14 Prozent tiefer bei 4137,99 Punkten, was den größten prozentualen Tagesverlust seit mehr als sechs Jahren bedeutet. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte gar 2,66 Prozent auf 12 890,54 Zähler ein./gl/he

NEW YORK (dpa-AFX) - Inflations- und Wachstumssorgen haben die US-Aktienmärkte am Montag belastet. Vor dem am Donnerstag beginnenden, internationalen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming ging es für die Kurse erneut bergab.

