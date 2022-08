Casio bringt G-SHOCK mit integrierter Lünette und Bandkonstruktion auf den Markt

Tokyo (ots/PRNewswire) - Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Einführung der

neuesten stoßfesten G-SHOCK-Uhren bekannt - vier Modelle GA-B001 und GA-B001G

mit einer völlig neuen integrierten Lünette und Bandkonstruktion.



Mit der GA-B001 und der GA-B001G bringt Casio Genialität in die äußere Struktur,

um eine integrierte Lünette und Bandkonstruktion in einer stoßfesten Uhr zu

erreichen. Es sind die ersten G-SHOCK Uhren mit dieser innovativen Struktur, die

aus zwei separaten Komponenten besteht, die auf der 9- und 3-Uhr-Position

miteinander verbunden sind. Die geformte Konstruktion folgt den Linien des

Handgelenks und minimiert den Abstand zwischen Handgelenk und Uhr für eine

verbesserte Passform.