FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. August ^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Voltabox, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Douglas, Q3-Zahlen 10:00 DEU: About You, Hauptversammlung (online) 12:45 USA: Medtronic, Q1-Zahlen

