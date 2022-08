'Knives Out'-Fortsetzung mit Daniel Craig zu Weihnachten bei Netflix

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Die Fortsetzung der starbesetzten Krimi-Komödie "Knives Out - Mord ist Familiensache" mit Daniel Craig als Privatdetektiv ist zu Weihnachten bei Netflix zu sehen. Der Streamingdienst kündigte den weltweiten Start von "Glass Onion: A Knives Out Mystery" am Montag (Ortszeit) für den 23. Dezember an. Der Kinostart werde später bekanntgegeben, hieß es.

Netflix stellte auch Fotos von dem mit Spannung erwarteten neuen Krimi um den Ermittler Benoit Blanc (Craig) ins Netz.