TinOne schließt überzeichnete Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 2.210.400 CAD ab

22. August 2022, Vancouver, British Columbia – TinOne Resources Inc. (TSX-V: TORC) (OTCQB: TORCF) („TinOne“ oder das „Unternehmen“ - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tinone-resou ...) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die letzte Tranche seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung, die bereits am 12. Juli 2022 und am 20. Juli 2022 angekündigt wurde, abgeschlossen und damit weitere 95.000 CAD eingenommen hat. Insgesamt erzielte das Unternehmen durch die Ausgabe von insgesamt 22.104.000 Einheiten (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,10 CAD pro Einheit einen Bruttoerlös von 2.210.400 CAD (die „Finanzierung“).

„Wir freuen uns, den Abschluss der zweiten und letzten Tranche der Finanzierung bekannt geben zu können“, so Chris Donaldson, Executive Chairman des Unternehmens. „Dank der anhaltenden Unterstützung unserer Aktionäre, Berater und firmeninternen Personen ist TinOne nun in der Lage, sein Explorationsprogramm fortzusetzen, das sich auf die Bestätigung und Erweiterung der historischen Ressource auf dem Zinnprojekt Great Pyramid in Australien konzentriert.“

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktienkaufwarrant (der „Warrant“) des Unternehmens zusammen. Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschluss der Finanzierung zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,20 CAD.

Das Unternehmen zahlte ein Vermittlungshonorar (Finder‘s Fees) in Höhe von 46.200 CAD in bar und begab 462.000 Vermittler-Warrants des Unternehmens, die zum Erwerb einer entsprechenden Anzahl von Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,20 CAD pro Aktie berechtigen, und zwar für einen Zeitraum von 36 Monaten nach Abschluss der Finanzierung.

Die Finanzierung erfolgt vorbehaltlich aller erforderlichen Genehmigungen seitens der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange und der zuständigen Aufsichtsbehörden. Gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sind alle im Rahmen der Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere ab dem Abschlussdatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden. Die erste Tranche hat eine Laufzeit bis zum 16. Dezember 2022, die zweite und letzte Tranche bis zum 23. Dezember 2022.