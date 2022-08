FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte nach dem erneuten Kursrutsch zu Wochenbeginn am Dienstag erst einmal mit kleineren Kursverlusten in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,15 Prozent tiefer auf 13 210 Punkte. Damit versucht er eine Stabilisierung.

Die Börsen Asiens folgten am Dienstag zunächst dem Kursrutsch, der am Vortag in Europa begonnen hatte - laut den Experten der Credit Suisse auch wegen der Befürchtung, dass die US-Notenbank Fed beim dieswöchigen Symposium in Jackson Hole angesichts der hohen Inflation einen aggressiven Ton anschlagen könnte, was weitere geldpolitische Straffungen betrifft.