DEUTSCHLAND: - WEITERE KURSVERLUSTE ERWARTET - Der Dax dürfte nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn am Dienstag die Verluste noch etwas ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,15 Prozent tiefer auf 13 210 Punkte. Die internationalen Börsen präsentierten sich schwach. Laut den Experten der Credit Suisse wegen der Befürchtung, dass die US-Notenbank Fed beim Symposium in Jackson Hole in der laufenden Woche angesichts der hohen Inflation einen aggressiven Ton anschlagen könnte, was weitere Zinserhöhungen betrifft.

USA: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Inflations- und Wachstumssorgen haben die US-Aktienmärkte am Montag belastet. Vor dem am Donnerstag beginnenden, internationalen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming ging es für die Kurse erneut bergab. Am Markt wird darauf spekuliert, dass die US-Notenbank Fed weiter einen strikten Straffungskurs verfolgen dürfte, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete nach einem schwachen Auftakt sein Minus aus und verlor am Ende 1,91 Prozent auf 33 063,61 Punkte.

ASIEN: - SCHWACH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag schwächer tendiert. Die Schwäche der US-Märkte dämpfte auch in Asien die Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 1,2 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,5 Prozent und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands gab um 0,15 Prozent nach.

^

DAX 13230,57 -2,32

XDAX 13200,86 -2,40

EuroSTOXX 50 3658,22 -1,93

Stoxx50 3655,49 -0,45



DJIA 33063,61 -1,91

S&P 500 4137,99 -2,14

NASDAQ 100 12890,54 -2,66°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 151,39 +0,11%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 0,9933 -0,11

USD/Yen 137,3225 -0,12

Euro/Yen 136,4045 -0,24°



ROHÖL:



^

Brent 97,17 +0,69 USD WTI 91,11 +0,75 USD°

