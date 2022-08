Wirtschaft Investor Kühne rechnet mit baldigem Lufthansa-Aufsichtsratsposten

Köln (dts Nachrichtenagentur) - Der Investor Klaus-Michael Kühne geht davon aus, bald einen Vertreter in den Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa zu entsenden. "Das werden wir jetzt besprechen", kündigte er in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" an.



"Wir drängeln nicht, aber ich gehe davon aus, dass uns früher oder später ein Sitz zufällt. Mit einer solchen Beteiligung haben wir einen Anspruch darauf." Auf die Frage, ob er dafür den früheren Aufsichtsratsvorsitzenden des Fußballprofiklubs Hamburger SV Karl Gernandt im Auge habe, bestätigte Kühne: "Ja, so ist es geplant."