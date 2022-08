RBC stuft Evotec auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec nach Quartalszahlen von 43 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Zoe Karamanoli passte ihr Bewertungsmodell für den Wirkstoffforscher an die jüngste Geschäftsentwicklung an. Ihre Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2022 bis 2024 blieben dennoch unter den Konsensschätzungen, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2022 / 18:56 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2022 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,81 % auf 25,50EUR erreicht.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Zoe Karamanoli

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m