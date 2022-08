(PLX AI) – Better Collective Q2 organic growth 22%.Q2 revenue EUR 56 million vs. estimate EUR 54 millionQ2 adjusted EBITDA margin 22%Q2 adjusted EBITDA EUR 12.2 million vs. estimate EUR 14.5 millionThe US business that now includes Action Network …

Better Collective Earnings Miss Expectations as U.S. Business Posts EBITDA Loss

