FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte nach dem erneuten Kursrutsch zu Wochenbeginn am Dienstag erst einmal wenig verändert in den Handel starten. Anleger bleiben angesichts hoher Gaspreise, die Inflations- und Konjunktursorgen jüngst noch verstärkt hatten, vorsichtig. Eine knappe Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein kleines Minus. Damit versucht er eine Stabilisierung. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone deutet sich ebenfalls ein nahezu unveränderter Start an.

Die Börsen Asiens folgten am Dienstag zunächst dem Kursrutsch, der am Vortag in Europa begonnen hatte - laut den Experten der Bank Credit Suisse auch wegen der Befürchtung, dass die US-Notenbank beim dieswöchigen Symposium in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming angesichts der hohen Inflation einen aggressiven Ton anschlagen könnte, was weitere geldpolitische Straffungen betrifft.