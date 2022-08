JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Neutral" belassen. Zwar seien die Chip-Lagerbestände im zweiten Quartal wieder gestiegen, Halbleiteraktien entwickelten sich aber normalerweise nicht in einem Umfeld, in dem die Bestände anzögen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Da die Margen im Sektor und auch die Schätzungen für das kommende Jahr erheblich von Preissteigerungen profitierten, sei es zu früh, um eine konstruktive Haltung im aktuellen Zyklus einzunehmen./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2022 / 17:59 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,60 % auf 25,01EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m