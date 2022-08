Verfallstagsnachlese + + + Widerstandsnester

In der Vorwoche hatte ich ein klares Szenario für den Kursverlauf im DAX bis zum Verfallstag favorisiert: Die Stillhalter und Bären werden den Kurs unter 13.900 Punkte halten und versuchen, ihn noch weiter zu drücken – und zwar in Richtung des idealen Abrechnungsniveaus bei 13.500 Punkten.

Und genau so ist es gekommen! Der DAX wurde zum Verfallstermin am Freitag mit 13571,79 Punkten abgerechnet und kam damit dem idealen Wert recht nah.

Allerdings war dieses Szenario nicht einfach zu traden, denn die Bullen griffen die 13.900er Marke mehrfach an und schafften es zeitweise sogar, sie zu überwinden. Selbst ein scheinbar bestätigender Rücksetzer an diese Linie (blau gestrichelt im folgenden Chart) gelang ihnen (siehe grüner Pfeil).

Erst an der letzten Abwärtslinie vom Hoch im Januar scheiterte der DAX endgültig, drehte danach aber sofort dynamisch nach unten. Hier war also schnelles und beherztes Handeln gefragt, was wegen der vorangegangenen mehrfachen Fehlsignale eben nicht leicht war. Immerhin gab es noch eine zweite Chance durch einen Retest des Zwischenhochs von Anfang August bei 13.787 Punkten.

Damit ist wieder einmal eine Verfallstagsprognose von Stockstreet sehr gut aufgegangen!

Die Perspektiven der (US-)Märkte

Aber wie geht es an den Märkten nun weiter? Der DAX ist als Marktindikator derzeit eher ungeeignet, da er durch die Gas-Krise belastet bleibt. Blicken wir also auf die US-Indizes, die ohnehin die Schrittmacher für die Aktienmärkte sind.

Um es vorwegzunehmen: Auch die US-Indizes stehen vor wichtigen Hürden. Und ähnlich wie der DAX wirken dabei derzeit mehrere Widerstände unterschiedlicher Art zusammen. Das dürfte der Hauptgrund für die jüngste Schwäche sein.

Wenn Sie die Börse-Intern schon länger lesen, dann wissen Sie, dass wir immer wieder darauf verweisen, dass die großen Indizes sehr häufig gemeinsam vor markanten Widerständen stehen. Oft sind es runde Marken, die gleichzeitig angelaufen werden.

Widerstandsnester

Diesmal sind es Mehrfachwiderstände, die im Jargon der Chartanalysten neudeutsch Widerstands-Cluster genannt werden. Mir gefällt der Ausdruck Widerstandsnester besser, aber das sind nebensächliche Begrifflichkeiten.