Gold auf Eurobasis stabil

Auf innerdeutschen Flügen sowie auf Flügen, die in Deutschland starten oder ankommen herrscht Maskenpflicht.Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck sowie einige Journalisten reisen ohne Masken nach Kanada.Angela Merkel in ihrer Fernsehansprache zur Pandemie: „Das gehört zu einer offenen Demokratie: dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen und erläutern. Dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird“. „Die Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt: Es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt“. „Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an“.Angela Merkel beschreibt, wie es in einer offenen Demokratie wäre.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 56.263 Euro/kg, Vortag 55.859 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt (aktueller Preis 18,88 $/oz, Vortag 19,04 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 871 $/oz, Vortag 894 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.946 $/oz, Vortag 2.069 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 97,16 $/barrel, Vortag 95,44 $/barrel).