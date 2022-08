Deezer definiert den Einfluss von Musik mit einer interaktiven Kampagne für die Gen Z

Mit eindrucksvollen Bildern des Fotografen Lou Escobar präsentiert Deezer eine Reihe von einladenden Szenarien, die auf den ersten Blick nicht die ganze Geschichte zu erzählen scheinen. Nach dem Scannen eines QR-Codes auf dem Bild wird ein Song abgespielt, der die Wahrnehmung der Darstellung entweder steigert oder verändert. Die integrierten Künstler*innen reichen von Ikonen wie Edith Piaf über globale Superstars wie Dua Lipa bis hin zu lokalen Größen wie Die Prinzen, die französischen Rapper Heuss L'Enfoiré und Jul oder Vitor Kley aus Brasilien.

„Ein Lied hat die Macht, die Sichtweise auf die Welt um dich herum zu verändern. Als home of music ist Deezer der beste Partner, um die Stimmung in jeder Lebenslage unserer Nutzer*innen zu beeinflussen", sagt Elsa Batigne, VP Brand Marketing bei Deezer. „In Zusammenarbeit mit Buzzman haben wir eine aufregende und zugleich einladende Kampagne entwickelt, in der Musik Bilder zum Leben erweckt. Wir können es kaum erwarten, dass unsere Nutzer*innen mit dem Konzept interagieren, spielen und die Kraft der Musik nutzen, um ihre eigenen Inhalte zu kreieren."

Die Bilder der Kampagne werden mit verschiedenen Außenwerbeformaten, darunter Billboards, Metroboards und City Light Postern in Berlin sowie über digitale Aktivierungen und Social Media in Deutschland ausgespielt. Zusätzlich erstellt Deezer eine TikTok-Challenge, bei der Nutzer*innen eine Situation gemäß dem Motto #ThePowerOfMusic verbessern oder verändern.

Deezer ist eine der größten unabhängigen Musik-Streaming-Plattformen der Welt mit mehr als 90 Millionen verfügbaren Titeln in 180 Ländern und bietet Zugang zu verlustfreiem HiFi-Audio, innovativer Empfehlungstechnologie und branchenweit führenden Funktionen. Als home of music bringt Deezer Künstler:innen und Fans auf einer skalierbaren und globalen Plattform zusammen, um das volle Potenzial von Musik durch Technologie zu erschließen. Deezer wurde 2007 in Paris gegründet und ist heute ein globales Unternehmen mit einem Team von über 600 Mitarbeiter:innen in Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Brasilien und den USA, die alle durch ihre Leidenschaft für Musik, Technologie und Innovation miteinander verbunden sind. Deezer ist im Professional Segment der Euronext Paris notiert (Ticker: DEEZR. ISIN: FR001400AYG6) und ist auch Teil des neu geschaffenen Segments Euronext Tech Leaders, das sich an wachstumsstarke europäische Technologieunternehmen richtet, sowie des zugehörigen Index.

Die neuesten Nachrichten und Updates zu Deezer gibt es über diesen Link.

Buzzman, 2011 von Ad Age als "Best International Small Agency of the Year" ausgezeichnet, 2013 und 2016 „Agency of the Year" beim Cristal Festival, 2016 und 2021 „Agency of the Year" bei den Effie Awards France, 2016 „Most Creative Agency", 2017 „New Model of Creative Agency" (von Werbetreibenden gewählt), 2020 „Advertising Agency of the Decade" beim Agencies of the Year Award und 2019 „Most French Creative Agency" von BVA Limelight Xonsulting, ist eine französische Werbeagentur, die innovative Konzepte entwickelt, die über die traditionelle Werbung hinausgehen. Buzzman gewinnt seit mehreren Jahren in Folge bei renommierten internationalen Festivals (D&AD, Cannes Lions, Eurobest, EFFIE, Clio Awards...) sowie bei nationalen Wettbewerben und gilt als eine der kreativsten Agenturen in Europa.

