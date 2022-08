LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Halbjahreszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Kennziffern des Immobilienkonzerns seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv wertete er die Verringerung des Nettofinanzierungsbedarfs in Polen in den nächsten zwei Jahren, um den Cashflow und die Finanzlage weiter zu verbessern./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2022 / 06:24 / GMT

Die TAG Immobilien Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +3,32 % auf 9,49EUR erreicht.