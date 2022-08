Der Pico T1 ist der schlankste tragbare Projektor der Marke Yaber mit nur 13,1 mm, was einer Dicke von 0,52 Zoll entspricht. Der Pico T1 wurde entwickelt, um Bilder in höchster Qualität zu liefern und bietet viel Leistung in einem Gerät im Smartphone-Format.

BERLIN, 23. August 2022 /PRNewswire/ -- Yaber wird auf der diesjährigen IFA 2022, die vom 2. bis zum 6. September in Berlin stattfindet, den Pico T1-Projektor im Taschenformat vorstellen. Im Rahmen einer begrenzten Werbeaktion erhalten die ersten fünf Besucher des Yaber-Standes (Stand Nr. 274, Halle 25), die das Team mit den Worten „Hello Yaber, I claim my Pico T1" begrüßen, einen dieser brandneuen Handheld-Projektoren kostenlos.

Der Yaber Pico T1 wiegt nur 150 g und ist damit der ideale Projektor für unterwegs, der bequem in Taschen oder Rucksäcke passt und den ganzen Tag über Leistung in einem schlanken Gerät bietet.

Alle Besucher, die nicht zu den fünf glücklichen Besuchern gehören, haben die Chance, bei einem der Yaber-Gewinnspiele zu gewinnen, unter anderem individuell gestaltete Socken zur Feier der bevorstehenden FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022, individuell gestaltete Leinentaschen für die Veranstaltung, Faltblätter zur Produkteinführung und vieles mehr.

Yabers Ace K1, das nächste Produkt, das im Oktober 2022 auf den Markt kommt, wird ebenfalls auf der IFA vorgestellt.

Der Yaber Ace K1 ist ideal zum Ansehen von Filmen und Sport und kommt pünktlich zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 auf den Markt. Dieser Projektor bietet 650 ANSI-Lumen für ein qualitativ hochwertiges Bild, so dass die Benutzer dem Ball folgen können. Der eingebaute 15-W-Lautsprecher sorgt für eine hohe Lautstärke, um auch während des Spiels jeden Anruf zu hören.

Besuchen Sie das Yaber-Expertenteam für Home Entertainment von Freitag, den 2., bis Dienstag, den 6. September am Stand Nr. 274 in Halle 25. Wenn Sie sich einen Termin im Voraus sichern möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an marketing@yabertech.com oder besuchen Sie die Yaber-Website , um weitere Informationen über das Angebot an Unterhaltungsprojektoren zu erhalten.

Den Yaber Pico T1 , der jetzt auch auf Indiegogo erhältlich ist, können Sie einen für nur $239 / £195 / €227 (Frühbucher-Preis) erwerben.

Informationen zu Yaber

Yaber ist eine weltbekannte Marke für Unterhaltungsprojektoren, die 2018 von Vicent gegründet wurde und sich der Bereitstellung innovativer Unterhaltungsprojektoren und der Schaffung perfekter und eindringlicher audiovisueller Erlebnisse für alle widmet.

Weitere Informationen finden Sie unter https://yaberglobal.com/ .

