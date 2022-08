Angst vor der Preiswende Berliner Immobilienmakler verrät, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, seine Immobilie zu verkaufen (FOTO)

Bad Zwischenahn (ots) - Viele Jahre war von einer Immobilienblase die Rede. Die

Kaufpreise sind dennoch weiter angestiegen - bis jetzt. Der Bauzins für mögliche

Käufer ist nun in die Höhe geschossen. Für einige Interessenten ist es nun

sicherlich noch schwerer geworden, eine gesunde Tilgung zu bewerkstelligen und

den erhöhten Zins aufzubringen. Die angezogenen Preise der letzten Jahre sind

bei denjenigen Kunden, welche einen erheblichen Teil finanzieren müssen, nicht

mehr durchsetzbar. Viele Immobilienbesitzer stehen jetzt vor der Frage:

Verkaufen oder behalten? Immobilienmakler Benjamin Dau, der neben sechs weiteren

Standorten auch ein Büro in Berlin führt, verrät im Folgenden, wie

Immobilienbesitzer jetzt handeln sollten.



"Es ist definitiv der richtige Zeitpunkt für einen Verkauf", erklärt Benjamin

Dau, Geschäftsführer der Mayer & Dau Immobilien u. a. mit Sitz in Berlin und

führt sein Argument weiter aus, indem er feststellt, dass dies weniger mit der

befürchteten Preiswende zu tun hat. Stattdessen interpretiert er den aktuellen

Markt folgendermaßen: "Preislich sind wir beim Immobilienverkauf derzeit auf

einem sehr hohen Niveau angelangt. "So kann ich die jüngst veröffentlichten

Zahlen des Immobilienmarktberichtes 2021/2022 bestätigen. Auch bei uns sind

Preissteigerungen im zweistelligen Bereich zu beobachten", berichtet Dau. Dies

wird sich laut dem Berliner Immobilienexperten in absehbarer Zeit ändern. Seiner

Meinung nach wird es mittelfristig zu einer Stagnation eben dieses Niveaus und

womöglich erst langfristig zu einem Absinken der Immobilienpreise kommen.

Kurzfristig werde man keine erheblichen Veränderungen bei Bestandsimmobilien

feststellen.