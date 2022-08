85 % der Wassernutzung in der Wirtschaft dienten 2019 der Kühlung von Anlagen

WIESBADEN (ots) - Sei es in der Landwirtschaft, dem Bergbau, der

Energieversorgung oder dem verarbeitenden Gewerbe - alle großen

Wirtschaftszweige sind auf Wasser angewiesen. Im Jahr 2019 wurden von Betrieben

in Deutschland - ohne Betriebe der öffentlichen Wasserversorgung - insgesamt gut

15,3 Milliarden Kubikmeter Frischwasser verwendet. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) anlässlich der Weltwasserwoche vom 23. August bis zum 1.

September mitteilt, setzten die Betriebe 84,7 % des Wassers oder knapp 13,0

Milliarden Kubikmeter für die Kühlung von Produktions- und

Stromerzeugungsanlagen ein. Dazu zählten vor allem Betriebe der

Energieversorgung, die mit diesem Wasser ihre Kraftwerke kühlten. Das zu anderen

Zwecken als der Kühlung eingesetzte Wasser diente hauptsächlich

Produktionszwecken (10,7 %). Die übrige Wassermenge wurde für die Bewässerung

insbesondere in der Landwirtschaft verwendet (2,5 %) oder ging in die

hergestellten Produkte ein (1,4 %). Weitere 0,6 % entfielen zudem auf sogenannte

Belegschaftszwecke. Darin ist zum Beispiel Wasser für sanitäre Einrichtungen

oder den Betrieb von Kantinen enthalten.



Wasser von den Betrieben überwiegend selbst gewonnen