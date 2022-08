Bauernverband Getreideernte erneut unterdurchschnittlich

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach Angaben des Deutschen Bauernverbands (DBV) fällt die Getreideernte in der Bundesrepublik im Jahr 2022 erneut unterdurchschnittlich aus. Insgesamt rechne man in diesem Jahr mit einer Ernte von 43 Millionen Tonnen, teilte der DBV am Dienstag mit.



Damit seien knapp zwei Prozent mehr geerntet worden als im vergangenen Jahr, die aktuelle Erntemenge liege allerdings immer noch sehr deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre 2014-2021 (ohne das extreme Trockenjahr 2018) in Höhe von 45,6 Millionen Tonnen. Ein "großer Unsicherheitsfaktor" sei in diesem Jahr die zu erwartende Erntemenge beim Körnermais, so der Verband. Dieser habe in vielen Regionen massiv unter der Trockenheit der letzten Wochen gelitten.