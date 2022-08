Einfach gedacht: Bieten in einer Börsenkorrektur die größten Verlierer das größte Potenzial oder (immer noch vergleichsweise teure) Qualitätswerte?

Börsenkorrektur





Doch nicht jede abgestürzte Aktie erholt sich wieder und egal, ob man bei steigenden oder fallenden Kursen Aktien kauft, es kommt stets darauf an, die besten, die richtigen Aktien auszuwählen. Aber woran erkennt man sie und bieten die am stärksten abgestürzten Werte nicht auch die größten Erholungschancen? Nun, das kommt drauf an...





Wir haben eine ausgewachseneerlebt, das mieseste 1. Börsenhalbjahr seit 40 Jahren. Seitdem haben sich die Kurse wieder deutlich erholt und rückwirkend stellt sich der Einbruch als Kaufgelegenheit dar. Wie so oft und eigentlich immer in den letzten hundert Jahren. Denn langfristig steigen die Börsen, allen Katastrophen, Paniken und Crashs zum Trotz.