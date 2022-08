Der DAX-Wert Symrise (15,7 Mrd. Euro Marktkapitalisierung, DE000SYM9999) gehört mit der Schweizer Givaudan (31,8 Mrd. Euro) und der ebenso großen IFF International Flavors & Fragrances (31,5 Mrd. Euro) zu den globalen Top 3 bei Geschmacks- und Duftstoffen. Für die Analysten der SG ist die Aktie eine dreifache Absicherung von Rezessionsrisiken, da die Gesellschaft 1) von sinkenden Einkaufspreisen und Zinsen profitieren sollte, 2) im Fall einer Branchenkonsolidierung ein attraktiver Kandidat für einen Merger / Take-over ist und 3) aufgrund des hohen nicht-diskretionären Umsatzanteils eine hohe Resilienz aufweisen. Wer das Investment noch defensiver gestalten will, greift zum Zertifikat.

Das Capped-Bonus-Zertifikat der HVB (DE000HB3QF83) erwirtschaftet den Bonus- und Höchstbetrag von 120 Euro, sofern die Aktie bis zum 16.12.22 niemals die Barriere bei 87,50 Euro verletzt (Puffer 21,1 Prozent). Beim Kaufpreis von 114,91 Euro errechnet sich die maximale Rendite mit 5,09 Euro oder 13,2 Prozent p.a. Moderates Aufgeld von 3,5 Prozent. Bei Verletzung der Barriere Aktienlieferung.

Discount-Strategien mit 7 oder 9 Prozent Puffer (Dezember oder März)

Wenn die Symrise-Aktie am 16.12.22 über dem Cap von 110 Euro schließt, generiert das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SF4G0S7 beim Kaufpreis von 103,25 Euro einen Gewinn von 6,75 Euro oder 19,5 Prozent p.a. Die baugleiche Strategie mit Bewertungstag am 17.3.23 gibt’s unter der ISIN DE000SH01DJ5 zum Preis von 101,33 Euro mit einem Renditepotenzial von 8,67 Euro oder 14,6 Prozent p.a. Im negativen Szenario liefern beide Produkte eine Symrise-Aktie.

Einkommensstrategie mit 10 Prozent Kupon p.a. (Juni)

Wer unabhängig von der Kursentwicklung feste Erträge erzielen will, greift zur Aktienanleihe der BNP Paribas (ISIN DE000PD4BZM9) und erzielt durch den Kauf unter pari eine effektive Rendite von 11,8 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag (16.6.23) oberhalb des Basispreises von 110 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 9 Aktien (= 1.000 Euro / 110 Euro; Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Das resiliente Geschäftsmodell der Symrise kann durch Zertifikate noch defensiver investiert werden. Die Produkte sprechen kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger an, die an einer Seitwärtsbewegung der Symrise-Aktie partizipieren und sich gegen moderate Kursrückgänge absichern wollen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Symrise-Aktien oder von Anlageprodukten auf Symrise-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen