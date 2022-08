DAX - Abwärtstrend weiter klar intakt

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende September abwärts.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Am heutigen Dienstag kann sich der DAX etwas erholen und bis in den Bereich von 13.300 Punkte ansteigen. In der Folge sollte der DAX aber wieder abgeben.

