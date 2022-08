Der Aufstieg von ETFs hat die Finanzwelt revolutioniert. Die Hoffnung: Jeder kann mindestens genauso gute Renditen erzielen wie aktive Fondsmanager und das bei geringerem Aufwand und deutlich geringeren Kosten.

Ob das klappt und was genau der Unterschied zwischen aktivem und passivem Investieren ist, erfahren Sie im nachfolgenden Beitrag.

Was ist passives Investieren?

Passives Investieren lässt sich am einfachsten erklären, in dem wir es vom aktiven Investieren abgrenzen. Beim aktiven Investieren geht es darum durch „cleveres“ Aussuchen von Einzelwerten den Vergleichsindex, in dem diese Aktien sich befinden zu schlagen. Investieren Sie beispielsweise aktiv in den deutschen Markt (z.B. in VW oder Bayer), dann haben Sie das Ziel, den DAX zu schlagen.

Stock Picking und Market Timing

Um eine Überrendite zu erzielen, nutzen “vermeintlich” clevere Anleger zwei beliebte Strategien: Stock Picking und Market Timing. Beim Stock Picking suchen sich Anleger einzelne Aktien heraus, von denen sie annehmen, dass diese sich in der Zukunft besser als der gesamte Markt entwickeln werden.

Beim Market Timing versuchen Anleger wiederum, den optimalen Einstiegszeitpunkt zum Investieren zu finden. Im besten Fall in einer Phase, in der der Kurs sehr niedrig ist, um die Aktie später in einer Hochkurs-Phase wieder zu verkaufen. Das richtige Timen des vermeintlich „perfekten“ Kaufkurses versuchen aktive Trader, in dem sie sich einerseits die fundamentalen Daten und Kennzahlen (z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis) anschauen und andererseits aus den historischen Kursverläufen Annahmen für die Zukunft treffen (technische Analyse).

Und am Ende des Tages profitieren nicht wirklich Sie von diesen Strategien, sondern Ihr Broker, der sich an den Transaktionskosten eine goldene Nase verdient. Es gibt zahlreiche Kritiker von aktiven Investmentstrategien, darunter auch Wirtschaftsgrößen wie Burton Malkiel von der renommierten Princeton Universität.

Stock Picking und Market Timing gibt es beim passiven Investieren nicht. Passiv zu investieren bedeutet, dem Markt langfristig zu folgen und kurzfristige Schwankungen einfach auszusitzen. Dieser Ansatz wird auch Buy-and-Hold genannt. Sie investieren und halten Ihre Investments langfristig.

Passives Investieren mit ETFs und Indexfonds

Die Effizienzmarkttheorie von Eugene Fama ist die Grundlage für die Entstehung der sogenannten ETFs (Exchange Traded Funds) in den 80er Jahren. ETFs sind nichts Anderes als Wertpapiere, die einen Index (z.B. den DAX) nachbilden. Sie investieren also passiv.