JPMORGAN stuft Uniper auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper anlässlich der Reaktivierung des Reserve-Kohlekraftwerks Heyden 4 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen. Die Rückkehr zu mehr Kohlekapazitäten, um die Stromerzeugung zu stützen und den Gasverbrauch zu senken, sei in diesem Umfeld eine Selbstverständlichkeit, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch dürfte die Nachricht dem Versorger kurzfristig kaum helfen, da Uniper durch die jüngst von Gazprom angekündigten weiteren Gasmengenkürzungen weiterhin belastet werde./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2022 / 08:00 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2022 / 08:02 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Uniper Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +1,25 % auf 6,09EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: Uniper

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 4,10

Kursziel alt: 4,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m