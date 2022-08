In volatilen Zeiten gibt es Wertpapiere, von denen Sie besser die Finger lassen sollten. Welche das sind, lesen Sie im kostenlosen Report von Americas Most Wanted!

Der Handel mit beiden Aktiengattungen wurde gestern in einer volatilen Sitzung mehrfach unterbrochen. AMC- und APE-Aktien wurden zusammen zu 17,14 US-Dollar gehandelt, was nach Berechnungen von Reuters unter dem Schlusskurs von 18,02 US-Dollar am Freitag lag.

"Denken Sie daran, dass die APE morgen früh zum ersten Mal an der NYSE gehandelt wird. Der Wert Ihrer AMC-Investition wird sich aus der Kombination Ihrer AMC-Aktien und Ihrer neuen APE-Einheiten ergeben. Eine AMC-Aktie plus eine neue APE-Einheit zusammengerechnet - im Vergleich zu nur einer AMC-Aktie zuvor", schrieb AMC-CEO Adam Aron am Sonntag auf Twitter.

Die neue Aktienklasse ähnelt in gewisser Weise einem Aktiensplit. Sie soll die gleichen Stimmrechte wie AMC-Stammaktien haben und könnte in Zukunft zur Kapitalbeschaffung verwendet werden, teilte die amerikanische Kinokette mit.

Eine Reihe von Aktien, die von Kleinanlegern bevorzugt werden, stürzten am Montag in einem volatilen Handel ab – an dem Tag, an dem die neuen AMC-Vorzugsaktien namens APE in den Handel kamen.

