Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtline verzögert sich weiterhin in vielen Mitgliedstaaten. Compliance-Umsatz wächst um +60% im ersten Halbjahr 2022.

Im Zuge der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2022 hat der Vorstand der EQS Group die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt. Jedoch erwartet der Vorstand durch die zeitliche Verschiebung der Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie in jeweiliges nationales Gesetz ein Umsatzwachstum am unteren Ende der prognostizierten Spanne. Die EQS Group rechnet mit einem Umsatzanstieg von 30 % bis 40 % und damit mit Umsatzerlösen zwischen 65 Mio. EUR bis 70 Mio. EUR sowie einem EBITDA zwischen 6 Mio. EUR bis 10 Mio. EUR. Das Mittelfristziel, welches bis zum Geschäftsjahr 2025 das Erreichen der Umsatzmarke von 130 Mio. EUR in Aussicht stellt, wurde unabhängig von der Verzögerung der EU- Hinweisgeberrichtlinie bestätigt.



Durch die Einführung der EU-Whistleblower-Richtlinie im Dezember 2021 und der ausgebauten Marktdurchdringung plant die EQS Group 2.500 bis 3.500 Neukunden im Jahr 2022 zu gewinnen. Jedoch wird hier ebenfalls erwartet nur das untere Ende der Spanne zu erreichen. Durch das organische und anorganische Wachstum erhöhte sich die Zahl der Neukunden bis Ende Juli bereits auf 456 SaaS-Kunden. Unseres Erachtens dürfte sich das Kundenwachstum im zweiten Halbjahr nochmals deutlich beschleunigen und die EQS in die Lage versetzen, die anvisierte Kundenwachstumspanne im Jahr 2022 zu erreichen.



Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022. Wir erwarten weiterhin ein Umsatzwachstum in Höhe von 39,2% auf 69,91 Mio. EUR für das laufende Geschäftsjahr. Wir erwarten, dass sich die Vertragsabschlüsse für das Hinweisgebersystem der EQS Group nach dem in Kraft treten der jeweiligen nationalen Gesetze deutlich erhöhen werden. Unseres Erachtens liegt hier nur eine Verschiebung der Umsatzerlöse vor und wir rechnen weiter mit einem dynamischen Wachstum in den kommenden Geschäftsjahren.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 43,95 Euro