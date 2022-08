Der Dollar und der Sommer setzen dem Goldpreis zu!

Der Goldpreis bleibt schwach und wird immer schwächer. Inzwischen notiert der Unzenpreis am unteren Rand der Unterstützungszone zwischen 1.740 und 1.760 US-Dollar. Dabei lief Gold noch vor zwei Wochen zweimal die runde Hundertermarke von 1.800 US-Dollar an und scheiterte. Die Entwicklung passt nicht so Recht in die Saisonalität. Normalerweise hat Gold seine beste Zeit im Sommer und Herbst. Doch dieses Jahr scheint alles anders. Gold steht im Schatten der US-Notenbank, die im September den nächsten Zinsschritt machen dürfte.

Starker Dollar drückt die Märkte

In den vergangenen Tagen kam dann wieder der Dollar als zusätzliche Belastung ins Spiel. Der Greenback konnte nach einer Seitwärtsphase kräftig gegenüber dem Euro, aber auch anderen Währungen zulegen. Das belastete den Goldmarkt zusätzlich. Der starke Dollar, die hohen Energiepreise in Europa in Verbindung mit den Konjunktursorgen um China setzten in den vergangenen Tagen dann auch den Aktienmärkten zu, die offenbar am Ende der seit neun Wochen laufenden Sommerrallye stehen.

Bemerkenswert sind aber die niedrigen Umsätze. An der Weltleitbörse in New York markierten sie erst gestern den Jahrestiefstwert. Das allerdings ist durchaus normal für diese Zeit, schließlich befinden sich große Teile der Nordhalbkugel in den Ferien – das gilt natürlich auch für Investoren und Trader. Auch Gold fehlen die Käufer, auch wenn gerade jetzt die „Safe Heaven“-Eigenschaften des Metalls gefragt sein müssten.

China und Katar nutzen Goldschwäche für Käufe

Aber nicht alle stecken den Kopf in den Sand. Der Goldpreis schwächelt schließlich schon das ganze Jahr. Und so gibt es wieder zwei prominente Käufer am Markt. Zum einen hat die Zentralbank des Katar die aktuelle Phase für eine Aufstockung ihrer Reserven genutzt. So kaufte das Land im Juli weitere 14,8 Tonnen Gold hinzu. Das ist der größte Zukauf des gasreichen Landes seit dem Jahr 1967. Noch bemerkenswerter ist vielleicht das, was die Schweizer Zollbehörden diese Woche meldeten. So wurden aus den Raffinerien der Eidgenossen im Juli gleich 80 Tonnen Gold nach China exportiert. Das ist mehr als die doppelte Menge des Junis und der höchste Monatswert seit 2016. Antizyklisch orientierte Anleger mit einem längeren Anlagehorizont könnten es den Chinesen und Katarern nachmachen. Schließlich hat der schwache Goldpreis zu einem Ausverkauf bei vielen Goldaktien geführt – übrigens auch bei zumeist niedrigen Handelsumsätzen. Dementsprechend könnte diese Phase genutzt werden, um Qualitätstitel wie Barrick Gold oder Agnico Eagle einzusammeln. Unter den Gold-Developern sticht beispielsweise Maritime Resources (0,05 CAD; CA57035U1021) ins Auge. Die Kanadier werden inzwischen mit nur noch 20 Mio. CAD an der Börse bewertet. Dabei will das Unternehmen in den kommenden Wochen seine Machbarkeitsstudie für die geplante Goldmine auf dem Hammerdown-Projekt in Neufundland vorstellen. Das Unternehmen rechnet bisher mit einer Jahresproduktion von 50.000 bis 70.000 Unzen Gold und Kosten um die 1.000 Dollar-Marke. DIe dürften aber mit der neuen Studie deutlich höher angesetzt werden. Genaue Details werden noch veröffentlicht, die Arbeiten auf dem Projekt schreiten aber indes voran. Im kommenden Jahr soll dann der erste Barren gegossen werden. Die Aktie aber zeigt von alledem nichts. So fiel sie vor einigen Wochen mit hohem Tempo unter die Marke von 0,10 CAD, nachdem ein US-Fonds ausgestiegen war.