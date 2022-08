UBS stuft Adidas auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas anlässlich des angekündigten Rücktritts von Konzernchef Kasper Rorsted auf "Neutral" mit einem Kursziel von 179 Euro belassen. Die Nachricht vom Wechsel an der Führungsspitze dürfte vom Markt positiv aufgenommen werden, da der Vorstand die Notwendigkeit eines Strategiewechsels des Sportartikelkonzerns schneller als in der Vergangenheit erkannt habe, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2022 / 13:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2022 / 13:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,29 % auf 157,9EUR erreicht.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 179

Kursziel alt: 179

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m