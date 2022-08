PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch der Vortage haben sich die europäischen Börsen am Dienstag etwas gefangen. Angesichts der angespannten Lage fehlte aber die Kraft für eine Gegenbewegung. Der EuroStoxx 50 zog am späten Vormittag um 0,21 Prozent auf 3665,93 Punkte an. Der französische Cac 40 trat mit 6376,45 Punkten dagegen auf der Stelle, während der britische FTSE 100 0,44 Prozent auf 7500,34 Punkte verlor.

Die Gemengelage aus Inflations- und Konjunktursorgen sowie die Risiken für die Energieversorgung hielten die Märkte weiterhin in der Reserve. "Wir glauben, dass es sich bei der Kurserholung der letzten Wochen um eine Bärenmarktrally handelt", so Anlagestratege Bernd Hartmann von der VP Bank. "Die Erholung dürfte daher nicht geradlinig weiter verlaufen. Weitere Rückschläge sind wahrscheinlich und die Kursschwankungen dürften zunehmen."