FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die Aktien von TAG Immobilien ist es am Dienstag nach der Vorlage von Halbjahreszahlen deutlich bergauf gegangen. Nach einer eher schwankenden Auftaktstunde schafften sie es zuletzt auf ein Tageshoch, mit Kursgewinnen von zeitweise fast sieben Prozent. Zuletzt betrug der Kurssprung noch 5,6 Prozent auf 9,68 Euro. Das Unternehmen profitierte auch im ersten Halbjahr von höheren Mieten.

Börsianer zeigten sich in ersten Reaktionen erfreut von einigen Details, während die Zahlen an sich erwartungsgemäß solide ausgefallen seien. Positiv überrascht hätten die Immobilien-Bewertungsgewinne, aber auch das verbesserte Mietwachstum und die damit einhergehend gesunkene Leerstandsquote. Das Nettovermögen auf Basis eines langfristig orientierten Geschäftsmodells (EPRA NTA) sei mehr als doppelt so hoch wie der Aktienkurs, merkte ein Börsianer an. TAG bezifferte die "Net Tangible Assets" nach der im Juli vollzogenen Kapitalerhöhung auf 22,11 Euro.