Einige Gasspeicher könnten Zielvorgaben verfehlen

HANNOVER/BONN (dpa-AFX) - Obwohl die Befüllung der deutschen Gasspeicher nach Einschätzung der Bundesnetzagentur insgesamt gut vorankommt, könnten einige wichtige Speicher die Vorgaben zum Füllstand im Winter verfehlen. "Die Gasspeicher in Deutschland werden mit einer bewundernswerten Geschwindigkeit befüllt", sagte der Präsident der Netzagentur, Klaus Müller, am Dienstag. Schon heute seien drei Viertel der Speicher zu mehr als 80 Prozent befüllt. Zum 1. Oktober ist ein Füllstand von 85 Prozent per Verordnung vorgegeben, zum 1. November müssen es 95 Prozent sein.

Allerdings seien "knapp zwei Handvoll" der Speicher bisher nicht gut gefüllt, räumte Müller ein, darunter strategisch wichtige im Süden sowie der bundesweit größte im niedersächsischen Rehden, wo die Befüllung aus physikalischen Gründen nicht schneller vorangetrieben werden könne. "Darum werden wir nicht für alle Speicher die 95 Prozent garantieren können", sagte Müller. "Aber hier gilt: Jeder Kubikmeter Gas zählt. Dank der Bundesregierung können wir gerade viel Geld investieren, um auch Rehden zu befüllen. Wir tun das mit der maximal möglichen Geschwindigkeit."

Die Bundesnetzagentur hatte den Speicher in Rehden im Frühsommer als Treuhänderin von Gazprom Germania übernommen, als die Befüllung bei weniger als einem Prozent lag. Mittlerweile ist er zu mehr als 60 Prozent gefüllt./cwe/DP/ngu