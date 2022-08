Zinswende bremst Preisentwicklung bei Wohnimmobilien / Nachfrage bleibt aber intakt

Berlin (ots) - Trotz der starken Entwicklung der Wohnimmobilienpreise in der

ersten Jahreshälfte 2022 dürfte die Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB)

zusammen mit den hohen Preisen eine Abkühlung des Marktes in der zweiten

Jahreshälfte bewirken. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesverband der Deutschen

Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) in einer aktuellen Studie zum deutschen

Wohnimmobilienmarkt.



"Die Kombination aus hoher Inflation, steigenden Zinsen und unsicheren

wirtschaftlichen Aussichten durch den Ukraine-Krieg wirkt auf die

Immobilienmärkte", so BVR-Vorstand Dr. Andreas Martin. In der zweiten

Jahreshälfte und auch im kommenden Jahr ist daher mit einer deutlichen Dämpfung

der Preisentwicklung insbesondere in den teuren Ballungsräumen zu rechnen.

"Grundsätzlich bleibt die Immobiliennachfrage durch Zuwanderung und dem Wunsch

nach mehr Wohnraum aber intakt", so Martin weiter.