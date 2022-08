Genießen Sie ein besonderes eintägiges "Templestay" in einem Bergtempel, der oft als "Museum ohne Dach" bezeichnet wird

Seoul, Südkorea und New York (ots/PRNewswire) - Templestay wurde gegründet, um

internationalen Besuchern die Möglichkeit zu geben, die traditionelle Kultur

Koreas zu erleben. Mehr als 6 Millionen Menschen haben seit 20 Jahren an dem

Programm teilgenommen, davon mehr als 650.000 Nicht-Koreaner. Es ist

bemerkenswert, dass die internationalen Teilnehmer insgesamt 205 Nationalitäten

aufwiesen, und damit mehr als die UN-Mitgliedstaaten. Es zeigt, wie viel

Interesse Ausländer an Templestay haben.



Was bringt all diese Menschen aus vielen verschiedenen Ländern dazu, an dem

Programm teilzunehmen? Eine Umfrage, die im Jahr 2021 vom Cultural Corps of

Korean Buddhism durchgeführt wurde, ergab, dass die Hauptmotivation für die

Teilnahme "Interesse an der traditionellen koreanischen Kultur" war. Beim

Templestay können Besucher den Tagesablauf eines Mönchs in einem Bergtempel

erleben, in dem die 1.700-jährige Geschichte und Kultur des koreanischen

Buddhismus noch lebendig ist. Es ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, den

koreanischen Buddhismus und die traditionelle Kultur zu fühlen.