PERRIER und das Pariser Museum Centre Pompidou gehen eine Partnerschaft ein, um einem der bedeutendsten Werke von Pablo Picasso wieder Leben einzuhauchen.

„Parade" wurde 1917 im Châtelet-Theater in Paris aufgeführt und versammelt für diese künstlerische Zusammenarbeit – gedacht als wahre Ode an die Freude inmitten eines Krieges – vier Meister ihrer Kunst: Jean Cocteau, Erik Satie, Serge de Diaghilev und Pablo Picasso.

PERRIER und die Kunstwelt, eine 160-jährige Geschichte

Diese neue PERRIER Partnerschaft reiht sich in eine langjährige Tradition diverser, vielfältiger Projekte des Unternehmens mit der Kunstwelt ein. Die französische Marke des bekannten Sprudelwassers verknüpfte ihren Namen von Anfang an mit den bedeutendsten Künstlern ihrer Zeit. Bernard Villemot, Andy Warhol and Salvador Dalí sind nur einige der wichtigen Vertreter der Kunstszene, die über die Jahre mit PERRIER zusammengearbeitet und die Marke in der Pop Culture verankert haben.

„PERRIER verfügt über eine langjähriges kulturelles und künstlerisches Erbe; es ist eine große Ehre für uns, an einem so bedeutenden Projekt mitarbeiten zu dürfen. Wir bewundern die Expertise und Innovationsfähigkeit der Teams des französischen Museums für Moderne Kunst, dank der diese monumentale Arbeit von Picasso, einem der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts, zum Leben erweckt wird." Elisa Gregori, Global Business Unit Director PERRIER.

Eine sorgfältige Restaurierung, um die „Parade" im Sommer 2022 wieder ins Leben zu rufen.

Der Bühnenvorhang von „Parade" stellt eine echte Herausforderung an die Konservierung und an die Ausstellung des Werkes dar. Der gigantische, von Hand gemalte Jute-Canvas (Abmessungen: über 10 x 16 m) ist fragil und lässt sich nur schwer aufhängen. Sein Überleben erfordert eine Restaurierung auf der Grundlage einer innovativen Technik, die von einem Team aus Ingenieuren entwickelt wurde. PERRIER unterstützt die Entwicklung dieser modernen Technik mit dem Ziel der dauerhaften Konservierung des einzigartigen Kunstwerkes für gegenwärtige und künftige Generationen.