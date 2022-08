München (ots) - Das Aiways U6 SUV-Coupé ist in seinem Heimatland mit einem

Ausrufezeichen in den Vorverkauf gestartet. Im Rahmen einer Kooperation mit

"Sing! China" wurde das Fahrzeug landesweit zur Primetime vor einem

Millionenpublikum gezeigt. Sogleich konnte es den Rekord für die meisten

Vorbestellungen eines Autos von Aiways an einem Tag brechen. Ein Einstand nach

Maß und eindrucksvoller Beweis, dass die Wachstumsstrategie von Aiways auf einer

soliden Basis steht.



Der erfolgreiche Start des neuen Modells in China ist auch das erste

eindrucksvolle Zeugnis der Kompetenz des neuen Managements. Aiways, Anbieter von

individuellen Mobilitätslösungen mit Sitz in Shanghai, hat sich nach dem

erfolgreichen Start nach der Gründung im Jahr 2017 in diesem Frühjahr nach einer

erfolgreichen weiteren Finanzierungsrunde, die das Unternehmen mit einem

dreistelligen Millionenbetrag ausgestattet hat, noch breiter aufgestellt.





Verstärkung des Top-Managements gibt neue ImpulseDer langjährige Anteilseigner Chen Xuanlin (William Chen) wurde zumAufsichtsratsvorsitzenden ernannt und berät Aiways nicht nur in strategischen,sondern auch in Finanzierungsfragen. Zhang Yang (Charlie Zhang) berichtet alsneuer Vorstandsvorsitzender an Chen und sorgt als langjähriger Vice Presidenteines Mitbewerbers für eine Vertiefung des Know-hows und absoluteBranchenkenntnis, vor allem in Sachen Elektromobilität und autonomem Fahren. MitZhang Jie (Jet Zhang) konnte überdies ein Experte in Sachen KünstlicherIntelligenz (KI) als neuer Vorstand für Technologie und Entwicklung gewonnenwerden.Rückenwind für globale Expansionsstrategie und kommende ModelloffensiveDie kontinuierliche Weiterentwicklung der Produktpalette und der digitalenKompetenz der Marke nimmt durch die Neustrukturierung zusätzlich Fahrt auf.Aiways kann nun in jeder Schlüsselposition die besten Experten vorweisen und hatdurch die Erfahrungen in der Entwicklung mit dem Aiways U5 SUV ein Netzwerk anglobalen Partnern geschaffen, die beeindruckende firmeneigene Entwicklungenmöglich machen. Die bereits gut bekannte Leichtbau-Baukasten MAS (More AdaptableStructure) wird etwa auch das kommende Aiways U6 SUV-Coupé unterbauen, das sichin wesentlichen Komponenten deutlich von seinem Plattform-Zwilling unterscheidenwird.Einen eindrucksvollen Erfolg kann der in Europa in Kürze erscheinende Aiways U6bereits vorweisen: Den Rekord für die meisten Vorbestellungen eines Autos vonAiways an einem Tag in China. Das neue Modell steht wie schon der Aiways U5 fürein leistungsfähiges und technologisch fortschrittliches Elektroauto fürnachhaltige Mobilität zu einem erschwinglichen Preis. Die Kombination ausglobalem Know-how und chinesischer Fertigung auf einer kompromisslos aufelektrischen Antrieb ausgelegten Plattform macht das Aiways-Produktportfolioeinzigartig im Wettbewerbsumfeld.München als technische und strategische Zentrale für Europa und ÜberseeMöglich macht das unter anderem die stark besetzte Aiways-Zentrale in München,von der aus die Märkte in Europa und Übersee gesteuert werden. Dr. AlexanderKlose, Executive Vice President of Overseas Operations führt hier einmulti-nationales Team, dass sich von Entwicklung, Vertrieb, Service,After-Sales, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit in enger Abstimmung mit denKollegen in China um sämtliche Themen der bislang 16 Märkte außerhalb Chinaskümmert.Mit Blick auf das wachsende Produktportfolio, Aiways plant nach U5 und U6 jedesJahr ein weiteres Modell auf den Markt zu bringen, und die weitere Expansion inneue Märkte wird das Team in München noch weiterwachsen. Besonders die flachenHierarchien und das sehr gute Entwicklungspotenzial soll neuen Bewerbern alsAnreiz dienen. Denn die Bedingungen bei Aiways unterscheiden sich durchaus vontraditionellen Automobilherstellern.