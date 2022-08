Patriot Battery Metals ernennt Ken Brinsden, den früheren Geschäftsführer und CEO von Pilbara, zum Non-Executive Chairman und Director

Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX-V: PMET) (OTCQB: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich sehr, mitteilen zu können, dass der frühere Geschäftsführer und CEO von Pilbara Minerals Limited, Ken Brinsden, eine erfahrene Führungspersönlichkeit im Bergbau, mit Wirkung zum 22. August 2022 zum Non-Executive Chairman und Director des Unternehmens bestellt wurde.

Herr Brinsden ist Bergbauingenieur mit rund 30 Jahren Berufserfahrung im Tagebau und Untertagebau. Herr Brinsden schloss seine Ausbildung an der Western Australian School of Mines im Jahr 1993 ab. Er war zuvor bei den Firmen WMC Resources, Normandy, Central Norseman Gold Corporation, GoldFields, Iluka Resources, Atlas Iron und Pilbara Minerals in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Produktion und Erschließung sowie in der Geschäftsführung und im Board tätig. Herr Brinsden ist Mitglied im Lithiumausschuss der London Metal Exchange (LME).

Herr Brinsden trat im Januar 2016 als Chief Executive Officer in das Unternehmen Pilbara Minerals ein und wurde im Mai 2016 zum Geschäftsführer und CEO bestellt. Er verantwortete die rasche Entwicklung von Pilbara Minerals über die Unternehmensentwicklung, Finanzierung, Projektabwicklung und laufende Produktion bei Pilgangoora, das so zu einem der weltweit führenden Lithiumerschließungsprojekte avancierte und den Aufstieg von Pilbara in den ASX 100 ermöglichte. Pilbara Minerals ist heute ein 8 Milliarden AUD schweres Unternehmen, das jährlich mehr als 580.000 Tonnen Spodumenkonzentrat produziert und verkauft und über eine sich entwickelnde Pipeline von vertikal integrierten Optionen für das Produktionswachstum verfügt.

Blair Way, seines Zeichens CEO, President und ein Director des Unternehmens, erklärt: „Kens Erfahrung beim Aufbau und Betrieb eines der weltweit größten Lithiumprojekte im Hartgestein ist für die Zukunftspläne von Patriot Battery Metals von enormer Bedeutung. Wir freuen uns außerordentlich, dass wir Ken für unser Unternehmen gewinnen konnten. Ken hat Pilbara in nur sechs Jahren von einem Grassroots-Explorer zu einem weltweit führenden Produktionsunternehmen und Branchenführer aufgebaut. Seine profunden Kenntnisse der Lithiumbranche sind unübertroffen und für das Konzessionsgebiet Corvette unmittelbar von großer Bedeutung. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ken und darauf, von seinen umfangreichen Branchenerfahrungen lernen zu können.“