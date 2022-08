HYTN erhält Verkaufslizenz für medizinisches Cannabis und steigert damit seine Möglichkeiten im Betrieb Kelowna

23. August 2022 - Vancouver, British Columbia – HYTN Innovations Inc. („HYTN“ oder das „Unternehmen“) (CSE: HYTN) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft HYTN Cannabis Inc. von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada eine Lizenz (die „Lizenz“) erhalten hat, die ihr den Verkauf von Cannabis zu medizinischen Zwecken (mit Besitz) gestattet. Diese Mitteilung folgt auf eine Reihe bereits gewährter Lizenzen, zu denen eine Lizenz für die standardisierte Verarbeitung, eine Lizenz für die Cannabisforschung, eine ergänzende Lizenz für den Verkauf von Cannabis als Genussmittel sowie eine Lizenz für den standardisierten Anbau von Cannabis in der unternehmenseigenen Produktionsanlage in Kelowna zählen.