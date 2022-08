Traction Uranium heißt Boen Tan, P.Geo, den renommierten Uranexperten für das Athabasca Basin, der für Entdeckung von Lagerstätte Cameco Key Lake verantwortlich zeichnet, in seinem Technical Advisory Committee willkommen

23. August 2022, Vancouver (British Columbia) – Traction Uranium Corp. („Traction“ oder das „Unternehmen“) ( CSE: TRAC , OTC: TRCTF , FRA: Z1K ), ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada konzentriert, einschließlich seiner beiden Vorzeige-Uranprojekte in der weltbekannten Athabasca-Region, freut sich, die Aufnahme des geschätzten Uranexplorationsgeologen und Gewinners des Outstanding Achievement Award 2007 der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, Boen Tan, P.Geo, in sein Technical Advisory Committee bekannt zu geben.

Er kann in der Uranexploration eine Erfahrung von fast 50 Jahren vorweisen und hatte maßgeblichen Anteil an der Entdeckung der Uranlagerstätte Key Lake im Jahr 1975 sowie an der Erschließung der Mine Key Lake, die zwischen 1983 und 1997 über 200 Millionen lbs Uran mit einem Gehalt von 2,5 % produzierte. Boen Tan ist Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan.

Boen Tan kam 1969 zum deutschen Privatunternehmen Uranerz, und nach einigen Jahren als Feldgeologe in Deutschland und Australien wechselte er im Jahr 1973 als leitender Geologe und Projektmanager zu Uranerz Exploration & Mining Ltd. („UEM“) nach Kanada, wo er Uranexplorationen im Athabasca Basin durchführte. Nach der Entdeckung und Erschließung der Mine Key Lake leitete er weiterhin die Uranexplorations- und -bohrprogramme von UEM im Athabasca Basin, einschließlich der regionalen Explorationen im Großraum Key Lake. Bis 1999 leitete er die Explorations- und Diamantbohrungen der Joint Ventures von UEM mit Cameco. Ab 2000 war er als beratender Geologe für unterschiedliche Unternehmen tätig und ab 2005 arbeitete er vorwiegend für Forum Energy Metals. Im Jahr 1969 schloss er sein Studium an der Universität Freiburg in Deutschland ab und erhielt 1980 sein Ph.D.-Diplom von der Technischen Universität Berlin.

Chief Executive Officer Lester Esteban sagte: „Wenn es um das Athabasca Basin geht, dürfte es schwierig sein, jemanden zu finden, der es besser kennt oder länger erkundet hat als Boen Tan. Er ist der Entdecker der Lagerstätte Key Lake und hat das Gebiet Key Lake sowie das Athabasca Basin seit 1973 erkundet und bebohrt. Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, dass Boen unserem Technical Advisory Committee beigetreten ist. Seine Erfahrung und sein Know-how werden bei der Erschließung des Potenzials unseres Projekts Key Lake South sowie unserer anderen Konzessionsgebiete im Athabasca Basin von grundlegender Bedeutung sein.“