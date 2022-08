Medaro Mining entnimmt Proben mit einem Lithiumoxidgehalt von bis zu 2,58 % und berichtet über das Bohrprogramm im Lithiumkonzessionsgebiet Lac La Motte in Québec

23. August 2022 - Vancouver, British Columbia — Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“), ein vielseitiges Venture, das sich neben seinen Lithiumexplorationsaktivitäten in Kanada auch auf die Entwicklung einer innovativen Spodumenverarbeitungstechnologie spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass die Ergebnisse der obertägigen Probenahme, die im Rahmen eines Explorationsprogramms (das „Programm“) im unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiet Lac La Motte (das „Konzessionsgebiet“) in Val D’Or in der kanadischen Provinz Québec durchgeführt wurde, nun vorliegen. Die Arbeiten wurden in den Monaten Mai und Juni 2022 durchgeführt und umfassten die Prospektion, Kartierung und Probenahme in Zonen mit bekannten Lithiumvorkommen sowie anderen Bereichen des Konzessionsgebiets. Der Arbeitsumfang bestand darin, die für dieses Gebiet dokumentierten historischen Lithiumvorkommen und Bohrlöcher zu bestätigen und Ziele für das aktuelle Explorationsbohrprogramm zu definieren.

Eckdaten der Probenahme

- Die Prospektion und Probenahme konzentrierte sich in erster Linie auf einen knapp 500 m langen Pegmatittrend, der teilweise an die Oberfläche tritt und eine Mächtigkeit zwischen 0,5 und 2 m aufweist.

- Die obertägig gewonnenen Proben stammen aus der Hauptmineralisierung La Motte und weisen Lithiumoxidwerte (Li2O) über einen Bereich von unter 0,02 % Li2O bis hin zu 2,58 % Li2O auf (Abbildung 1 und Tabelle 1).

Abbildung 1: Die wichtigsten Standorte und Analyseergebnisse der obertägigen Probenahme

Aktuelles aus dem Bohrprogramm bei Lac La Motte 2022

Medaro hat die Firma Forage Hebert Inc. (Herbert) mit einer Reihe von Diamantbohrungen im NQ-Format beauftragt, die in Bereichen von Lithiumzielen und -vorkommen im Konzessionsgebiet absolviert werden. Laut Auftrag ist ein Bohrvolumen von mindestens 1.000 Meter und maximal 3.000 Meter vorgesehen (siehe Pressemeldung vom 13. Juni 2022). Bis dato wurden im Konzessionsgebiet insgesamt 17 Kernbohrungen im NQ-Format mit einer Gesamtbohrlänge von 2.408 Metern absolviert. Das Bohrprogramm ist in erster Linie auf einen 500 m langen Pegmatittrend gerichtet, der stellenweise an die Oberfläche tritt und eine Mächtigkeit zwischen 0,5 und 2 Meter aufweist. In mehreren Bohrlöchern des aktuellen Arbeitsprogramms wurden Zonen aus lithiumführendem Pegmatit durchörtert.

Ein Bohrkernlager in rund 40 Kilometer Entfernung vom Konzessionsgebiet wird für die Protokollierung der Bohrkerne, die Aufbereitung der Proben und die Einlagerung verwendet. Das Bohrkernmaterial wird protokolliert und es werden direkt im Bohrkernlager Proben mittels einer Steinsäge entnommen. Die Bohrkernproben werden in das Labor von Activation Laboratories in Ontario gebracht. Derzeit sind die Analyseergebnisse noch ausständig und werden unmittelbar nach Erhalt mitgeteilt.

Tabelle 1: Details zu den Oberflächenproben

Analysierte Elemente Standort NAD 1983 Zone 17 Li Li2O Einheiten % % Nachweisgrenze 0,01 Analysemethode FUS-Na2O2 FUS-Na2O3 1160501 U 717943m E 5362622m N < 0,01 ND 1160502 U 717944 5362647 < 0,01 ND 1160503 U 717943 5362661 < 0,01 ND 1160504 U 717895 5362653 < 0,01 ND 1160505 U 717889 5362665 0,01 0,02 1160506 U 717888 5362663 < 0,01 ND 1160507 U 717846 5362715 0,02 0,04 1160508 U 720516 5362271 0,25 0,54 1160509 U 720513 5362278 0,61 1,31 1160510 U 720512 5362278 1,2 2,58 1160511 U 720517 5362278 1,04 2,24 1160512 U 720398 5362218 < 0,01 ND 1160513 U 720655 5361932 0,02 0,04 1160514 U 720650 5361947 1,17 2,52 1160515 U 717887 5362619 0,01 0,02 1160516 U 717894 5362658 < 0,01 ND 1160517 U 717888 5362656 < 0,01 ND 1160518 U 717853 5362727 < 0,01 ND 1160519 U 720578 5362210 < 0,01 ND 1160520 U 720579 5362207 < 0,01 ND 1160521 U 720581 5362205 0,29 0,62 1160522 U 720579 5362207 0,78 1,68 1160523 U 720581 5362205 0,41 0,88

*ND - Nicht nachgewiesen

Obertägige Probenahme and Analyseverfahren

Jede aus diesen Arbeiten stammende Oberflächenprobe entspricht einem 30 cm langen, 5 cm breiten und 3-5 cm tiefen Einschnitt in das Wirtsgestein. Die Proben wurden unter Einsatz bewährter Verfahren in Säcke verpackt und gekennzeichnet und anschließend dem Labor von Activation Laboratories („ACTLABS“) in Ancaster (Ontario) zur Probenaufbereitung und -analyse unter Verwendung des Laborcodes Ultratrace 7 übermittelt (Zusammenfassung siehe unten). Actlabs ist ein unabhängiges, kommerzielles, akkreditiertes Labor mit ISO 9001-Zertifizierung.

Code Ultratrace 7 – Peroxidschmelze – ICP und ICP/MS

Die Proben werden mit Natriumperoxid in einem Zirkoniumtiegel aufgeschmolzen. Die aufgeschmolzenen Proben werden mit konzentrierter Salpetersäure und Salzsäure versetzt. Anschließend werden die so gewonnenen Lösungen verdünnt und anhand des ICP-OES- bzw. des ICP-MS-Verfahrens gemessen. Alle Metalle werden in Lösung gebracht.

ICP-MS

Die aufgeschmolzenen Proben werden verdünnt und mit dem Agilent 7900 ICP-MS-Verfahren analysiert. Die Kalibrierung erfolgt mit fünf synthetischen Kalibrierstandards. Zur Kalibrierung und Qualitätskontrolle wird jeder Probencharge ein Satz (10 - 20) aus aufgeschmolzenen zertifizierten Referenzmaterialien beigefügt. Nach jeweils 10 Proben erfolgt eine Analyse von aufgeschmolzenen Duplikaten.

ICP-OES

Die Proben werden unter Verwendung von mindestens 10 zertifizierten Referenzmaterialien für die erforderlichen Analyten analysiert, die alle mittels Natriumperoxid aufgeschmolzen werden. Jede zehnte Probe wird als Duplikat aufbereitet und analysiert; nach jeweils 30 Proben wird eine Leerprobe aufbereitet und analysiert. Die Analyse der Proben erfolgt unter Einsatz des Varian 735ES ICP-Verfahrens. Im Rahmen des standardmäßigen Betriebsverfahrens werden interne Standards verwendet.

Quelle: https://actlabs.com/geochemistry/lithogeochemistry-and-whole-rock-anal ...

Qualifizierte Person

Afzaal Pirzada, P.Geo., geologischer Berater des Unternehmens und eine „qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Lac La Motte Lithium Konzessionsgebiet

Das Konzessionsgebiet Lac La Motte befindet sich im produktiven Bergbaugebiet Abitibi in Quebec, 40 km nordwestlich der Stadt Val-d‘Or. Es gibt mehrere aktive Lithiumprojekte bzw. -minen, die etwa 5 bis 20 km vom Konzessionsgebiet entfernt sind. Diese Projekte bzw. Erkundungsgebiete befinden sich in unterschiedlichen Explorations- und Erschließungsstadien, wobei Mine Quebec Lithium das am weitesten fortgeschrittene Projekt ist, gefolgt vom Lithiumprojekt Authier. Bei historischen Diamantbohrungen im Konzessionsgebiet in den 1950er-Jahren wurden Ergebnisse von über 1 % Lithiumoxid in Bohrlöchern verzeichnet.

