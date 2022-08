Deutscher Verpackungspreis 2022 Corona Extra Kasten gewinnt / Innovativer Mehrwegkasten aus 2,2 Kilogramm recyceltem Kunststoff in der Kategorie "Neues Material" gekrönt - Produkt zum Schutz der Meere (FOTO)

Bremen (ots) - Er hat auf dem deutschen Markt erst in diesem Jahr große

Weltpremiere gefeiert. Jetzt feiern Anheuser-Busch InBev und die globale

Premiummarke Corona Extra eine ganz besondere Auszeichnung: Der neue Corona

Mehrwegkasten erhält den "Deutschen Verpackungspreis 2022". Gewürdigt wurde der

neue spezielle Bierkasten - der nachhaltigste in Deutschland - in der Kategorie

"Neues Material". Für die Fachjury stand fest: Der Mehrwegkasten aus 2,2

Kilogramm recyceltem Kunststoff ist eine herausragende Neuentwicklung, für die

unter anderem Abfälle wie alte Fischereileinen und ausrangierte Netze und Seile

wiederverwertet werden. Mit der positiven Konsequenz, dass diese nicht mehr in

die Ozeane gelangen können.



"Als führende Brauereigruppe sehen wir uns in der Verantwortung, die Umwelt, in

der wir leben, brauen und unser Bier verkaufen, zu schützen. Mit der

Markteinführung dieses innovativen Mehrwegkastens unterstreicht die Marke Corona

ihre Vorreiterrolle - ein kleiner Schritt auf dem dringend notwendigen Weg zum

Schutz und Erhalt unserer Ozeane. Der Deutsche Verpackungspreis ist eine

Bestätigung für diesen Weg. Es ist eine herausragende Auszeichnung, eine

Krönung, die dem gesamten Entwicklungsteam dieses unverwechselbaren

Mehrwegkastens gebührt", sagt Michel Pepa, Country Director für Deutschland von

Anheuser-Busch InBev, und fügt stolz hinzu: "Corona Extra boomt. Diese Kultmarke

verzeichnet in Deutschland ein beträchtliches Wachstum."