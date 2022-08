Landgericht Landshut verurteilt Opel im Abgasskandal zur Zahlung von Schadensersatz

Lahr (ots) - Die Adam Opel GmbH ist am Landgericht Landshut im

Diesel-Abgasskandal verurteilt worden. Das Gericht sah Parallelen zum VW-Skandal

und sprach dem Kläger für zwei Euro-6-Fahrzeuge Schadensersatz in Höhe von

21.000 Euro zu. Seit 2015 ist Opel im Abgasskandal verwickelt. Das

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) überzieht Opel seither mit verpflichtenden Rückrufen.

Die Bundesbehörde rief zuletzt am 17. Februar 2022 weltweit über 400.000

Fahrzeuge von Opel zurück. In Deutschland sind 74.554 Astra-, Corsa und

Insignia-Modelle betroffen. Die Behörde wirft dem Autobauer vor, eine

unzulässige Abschalteinrichtung im Motor verbaut zu haben, die die Wirksamkeit

Welche Opel-Modelle sind von einem KBA-Rückruf betroffen?