Preise-Sprung bei Kohlenstoff-Zertifikaten – plus 30 % innerhalb eines Monats

LÄNGERFRISTIG: Die EU ist weltweit führend bei der Entwicklung ihres Marktes für Kohlenstoffpreise, und es gibt Pläne, das System auf neue Sektoren wie die Schifffahrt auszuweiten, das Emissionsreduktionsziel auf über 60 % anzuheben und eine Grenzausgleichssteuer einzuführen, wodurch der europäische Kohlenstoffpreis effektiv globalisiert wird. Bis zur nächsten COP27-Konferenz, die vom 6. bis 18. November in Ägypten stattfindet, ist eine Einigung möglich. In der Zwischenzeit soll der weltweit größte (dreimal so groß wie das EU-System) und jüngste Kohlenstoffmarkt in China erweitert werden, wobei geplant ist, die Schwerindustrie und das verarbeitende Gewerbe in das im letzten Jahr eingeführte System aufzunehmen.

See all our recent research: https://www.etoro.com/investing/etoro-plus-in-depth-analysis/

—

Über eToro

eToro ist eine soziale Investmentplattform, die Menschen befähigt, ihr Wissen und ihren Wohlstand als Teil einer globalen Gemeinschaft erfolgreicher Investoren zu vergrößern. eToro wurde 2007 mit der Vision gegründet, die globalen Märkte zu öffnen, damit jeder auf einfache und transparente Weise investieren kann. Heute ist eToro ein globales Netzwerk von mehr als 27 Millionen registrierten Nutzer*innen, die ihre Anlagestrategien mit der Community teilen; und jeder kann den Ansätzen derjenigen folgen, die am erfolgreichsten waren. Aufgrund der Einfachheit können alle Nutzer leicht Vermögenswerte kaufen, halten und verkaufen, ihr Portfolio in Echtzeit überwachen und Transaktionen durchführen, wann immer sie wollen.